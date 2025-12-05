ФАС выдала предупреждения аэропортам Сочи, Екатеринбурга и Калининграда
Федеральная антимонопольная служба выдала главным операторам аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга предупреждения из-за взимания платы за использование платформы для регистрации пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как отметили в ФАС, операторы брали отдельную плату с авиакомпаний за платформу общего доступа. Ведомство обнаружило в этих действиях признаки навязывания перевозчикам невыгодных условий договора.
«В случае неисполнения предупреждений служба возбудит в отношении АО «Международный аэропорт Сочи», АО «Аэропорт Храброво» и АО «Аэропорт Кольцово» антимонопольное дело», - предупредили в ФАС.
Ранее служба возбудила дела против ООО «Мир Вендинга» и АО «Аэропорт Сургут» из-за монопольно высоких цен на продовольственные товары в аэропорту Шереметьево и воду в авиагавани Сургута, пишет «Свободная пресса».
