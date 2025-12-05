Мессенджер «Зосима» можно будет скачать весной 2026 года

Православный мессенджер «Зосима» планируют представить в 2026 году, и он будет доступен для скачивания. Об этом заявил представитель разработчика - президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов в беседе с РИА Новости.

«Планируем, что приложение появится в доступе для скачивания весной... мы его представим», - отметил собеседник агентства.

По словам Агапова, тестовую версию мессенджера загрузили около 5 тысяч человек, сервис протестировали, сейчас исправляют его изъяны. Параллельно ведутся переговоры о предоставлении аппаратных мощностей, чтобы приложение работало без сбоев при массовых скачиваниях.

В сентябре мессенджер «Зосима» стал доступен для скачивания в магазине приложений Google Play.

