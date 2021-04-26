«Не дорогой товарищ». Осужденный актер Ефремов остался без «Ники»

Как отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров, его смутило количество номинаций фильма «Дорогие товарищи», в контексте того, что его режиссер Андрей Кончаловский является еще и президентом Киноакадемии «Ника».

«В «Нике» был 100-процентно предсказуем один результат, который вызывает во мне большие морально-этические сомнения. Это присуждение огромного количества номинаций фильму «Дорогие товарищи». Была огромная интрига, дадут ли «Нику» Михаилу Ефремову, да и все остальные результаты стали для меня сюрпризом», - сказал Шнейдеров.

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий сейчас наказание за ДТП со смертельным исходом, также был номинирован на премию. Он претендовал на «Нику» в номинации «Лучшая роль второго плана» за роль в картине Андрея Смирнова «Француз». Однако киноакадемики решили отдать этот приз другому актеру из этого же фильма - Александру Балуеву.

При этом черно-белая драма «Француз» получила «Нику» в номинации «Лучший игровой фильм» за 2019 год. Смирнов также получил премию за лучшую режиссуру.

Премию «Ника» в номинации «Лучшая женская роль» за 2020 год получили Юлия Высоцкая (фильм «Дорогие товарищи») и Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»), за 2019 год - Самал Еслямова («Айка») и Виктория Мирошниченко («Дылда»).

Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» за 2020 год стал Александр Паль («Глубже!»), за 2019-й год - Леонид Ярмольник («Одесса»).