«Не дорогой товарищ». Осужденный актер Ефремов остался без «Ники»
В Москве прошла церемония вручения кинопремии «Ника» за 2019 и 2020 годы. Лучшими фильмами стали «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского и «Француз» Андрея Смирнова, в котором снимался осужденный актер Михаил Ефремов.
Фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского получил премию «Ника» как лучшая картина 2020 года, а вот Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, не получил наград от киноакадемиков.
Церемония вручения российской кинопремии «Ника» за 2019 и 2020 годы прошла 25 апреля в Москве. Фильм «Дорогие товарищи» был представлен сразу в восьми номинациях, что стало рекордом. Он был признан лучшим фильмом 2020 года и получил «Нику» за лучшую режиссуру.
Как отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров, его смутило количество номинаций фильма «Дорогие товарищи», в контексте того, что его режиссер Андрей Кончаловский является еще и президентом Киноакадемии «Ника».
«В «Нике» был 100-процентно предсказуем один результат, который вызывает во мне большие морально-этические сомнения. Это присуждение огромного количества номинаций фильму «Дорогие товарищи». Была огромная интрига, дадут ли «Нику» Михаилу Ефремову, да и все остальные результаты стали для меня сюрпризом», - сказал Шнейдеров.
Актёр Михаил Ефремов, отбывающий сейчас наказание за ДТП со смертельным исходом, также был номинирован на премию. Он претендовал на «Нику» в номинации «Лучшая роль второго плана» за роль в картине Андрея Смирнова «Француз». Однако киноакадемики решили отдать этот приз другому актеру из этого же фильма - Александру Балуеву.
При этом черно-белая драма «Француз» получила «Нику» в номинации «Лучший игровой фильм» за 2019 год. Смирнов также получил премию за лучшую режиссуру.
Премию «Ника» в номинации «Лучшая женская роль» за 2020 год получили Юлия Высоцкая (фильм «Дорогие товарищи») и Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»), за 2019 год - Самал Еслямова («Айка») и Виктория Мирошниченко («Дылда»).
Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» за 2020 год стал Александр Паль («Глубже!»), за 2019-й год - Леонид Ярмольник («Одесса»).
Награды за лучший сценарий получили фильмы «Глубже!» (2020 год) и «Текст» (2019 год).
Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов был осужден на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, которое произошло 8 июня прошлого года в центре столицы. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.
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