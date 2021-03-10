Осужденного Ефремова номинировали на премию «Ника»

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, номинирован на премию «Ника». Его имя значится в шорт-листе претендентов на кинематографическую награду.

Ефремов выдвинут в категории «Лучшая роль второго плана» за работу в картине Андрея Смирнова «Француз». В той же номинации значатся Александр Балуев («Француз») и Евгений Цыганов (фильм «Одесса»).

Лауреаты премии «Ника» будут названы 25 апреля сразу за два года – 2019 и 2020, отмечают «Известия». В связи с пандемией коронавируса вручение премии ранее переносилось дважды.

Лидером по числу номинаций стала картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». На премию в разделе «Лучший игровой фильм» также претендуют «Блокадный дневник» Андрея Зайцева и «Доктор Лиза» Оксаны Карас.

