«Звягинцев, Кончаловский и барахло». Кинокритик об успехах отечественного кино
Кирилл Разлогов рассказал, почему половина кассовых сборов для отечественного кино во время пандемии - это не повод для гордости
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему половина кассовых сборов для отечественного кино - не повод для гордости. Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в 2020 году более ста российских фильмов вышло в прокат, они собрали 10,7 миллиардов рублей - почти половина от общих кассовых сборов.
«В обычные внепандемийные годы в самом лучшем варианте на российское кино приходилось 25% сборов, в советское время – 50-70%, в постсоветское время это могло быть два-три процента, могло быть 10. Это зависит от контекста. В данном случае контекст состоял в том, что голливудские премьеры были отложены. Российское кино оказалось практически вне конкуренции и, естественно, собрало довольно большой процент, но это значительно меньше по общим суммам, чем те 10 или 20 процентов, которые оно получало во внепандемийные годы», - пояснил Разлогов.
При этом он отметил, что гнаться за количеством и цифрами не стоит, так как в российском кинематографе фильмы бывают разные, и каждый находит своего зрителя.
«Движение вверх» – это одна история, «Конек-горбунок» – другая, а экспериментальные картины великих режиссеров, такие как картины Звягинцева – это третья история. Картина «Дорогие товарищи!» Кончаловского, которая получила всевозможные премии, собрала в 10 раз меньше зрителей, чем комедия «Непосредственно Каха!» - заметил Разлогов.
Продвигать и поддерживать хорошие фильмы зачастую не так просто, но это, действительно то, на что необходимо обратить внимание, добавил он.
«Это не задача, чтобы российские фильмы собирали больше, чтобы хорошие российские фильмы, высокохудожественные российские фильмы собирали больше – да, это задача, а российское барахло, может быть, лучше, если оно будет собирать меньше», - поделился кинокритик.
По его словам, сегодня российский зритель предпочитает разное кино, но за спецэффектами по-прежнему идет в голливудский кинематограф.
«Когда речь идет о том, что посмотреть, то зачастую отечественный зритель предпочитает отечественное кино, а когда речь идет о том, за что заплатить деньги – он предпочитает зарубежное кино, потому что он платит деньги за высокобюджетные фильмы со спецэффектами, которых в отечественном кино не так много», - отметил он.
Разлогов подчеркнул, что в искусстве ценность произведения нарастет со временем, поэтому советские фильмы оцениваются выше, чем постсоветские. По его словам, через сто лет современные фильмы, возможно, тоже будут оцениваться высоко, но, видимо, не все.
Ранее актер Юрий Стоянов заявил НСН, что России нужно взять пример с Голливуда, где премьеры фильмов стали чаще проходить на стриминговых платформах, а не в кинотеатрах.
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