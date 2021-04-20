«Звягинцев, Кончаловский и барахло». Кинокритик об успехах отечественного кино

«В обычные внепандемийные годы в самом лучшем варианте на российское кино приходилось 25% сборов, в советское время – 50-70%, в постсоветское время это могло быть два-три процента, могло быть 10. Это зависит от контекста. В данном случае контекст состоял в том, что голливудские премьеры были отложены. Российское кино оказалось практически вне конкуренции и, естественно, собрало довольно большой процент, но это значительно меньше по общим суммам, чем те 10 или 20 процентов, которые оно получало во внепандемийные годы», - пояснил Разлогов.

При этом он отметил, что гнаться за количеством и цифрами не стоит, так как в российском кинематографе фильмы бывают разные, и каждый находит своего зрителя.

«Движение вверх» – это одна история, «Конек-горбунок» – другая, а экспериментальные картины великих режиссеров, такие как картины Звягинцева – это третья история. Картина «Дорогие товарищи!» Кончаловского, которая получила всевозможные премии, собрала в 10 раз меньше зрителей, чем комедия «Непосредственно Каха!» - заметил Разлогов.

Продвигать и поддерживать хорошие фильмы зачастую не так просто, но это, действительно то, на что необходимо обратить внимание, добавил он.

«Это не задача, чтобы российские фильмы собирали больше, чтобы хорошие российские фильмы, высокохудожественные российские фильмы собирали больше – да, это задача, а российское барахло, может быть, лучше, если оно будет собирать меньше», - поделился кинокритик.

По его словам, сегодня российский зритель предпочитает разное кино, но за спецэффектами по-прежнему идет в голливудский кинематограф.