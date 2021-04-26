Кто не без «греха». Кинокритика порадовал «Оскар» и смутила «Ника»
Кинопремия «Ника» в этом году оказалась более интригующей, чем «Оскар», но не обошлось и без конфузов, заявил Давид Шнейдеров.
Церемония вручения премии «Оскар» в этом году не была политизированной, но оказалась предсказуемой, имела феминистские оттенки и была гораздо скучнее «Ники», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров.
«Сюрпризом для меня не стали ни многочисленные награды «Земли кочевников», ни роль Фрэнсис МакДорманд, ни роль Энтони Хопкинса. "Оскар" был абсолютно предсказуем, были все тенденции политкорректности, все тенденции отсутствия зрительского мощного дорогого кино. Поэтому, с одной стороны, это хорошо, что награды ушли кинематографу, а не спецэффектам и кассовым сборам», - сказал Шнейдеров.
При этом он считает, что самой интересной на «Оскаре-2021» была режиссура Стивена Содерберга, который придумал провести саму церемонию на вокзале и сумел обойтись без пафоса, сопровождавшего «Оскар» все последние годы.
Кинокритик усмотрел общие причины успехов фильма «Земля кочевников», получившего «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая женская роль», с картиной «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
«Это тенденция к феминизации и в плане режиссуры, и в плане сильной героини-женщины, а не маскулинного героя. Также сыграли свою роль любимый для Америки жанр роуд-муви, камерность и доверительность интонаций режиссера Хлои Чжао», - пояснил Шнейдеров.
Сравнивая «Оскар и российскую кинопремию «Ника», церемонии вручения которых проходили почти одновременно, кинокритик назвал более интригующей отечественную. Однако награды фильмам «Грех» и «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского - явно не бесспорны с точки зрения этики, считает кинокритик.
«Мне интереснее была «Ника», которая была гораздо менее предсказуема, чем «Оскар». В «Нике» был 100-процентно предсказуем один результат, который вызывает во мне большие морально-этические сомнения. Это присуждение огромного количества наград фильму «Дорогие товарищи!» - фильму человека, который является президентом киноакадемии (это режиссер Андрей Кончаловский - прим. НСН). Меня это смущает. Была огромная интрига, дадут ли «Нику» Михаилу Ефремову (премию Ефремову не дали - прим. НСН), да и все остальные результаты стали для меня сюрпризом», - сказал Шнейдеров.
При этом Шнейдеров не усмотрел политической составляющей при определении победителей «Оскара» и «Ники».
«Во-первых, не может политика влиять на мнение тысяч людей. Во-вторых, надо твердо понимать, что "Оскар" - это американская премия. При вручении наград американским фильмам им вообще на политику наплевать. "Ника" - награда русским фильмам, она не присуждается фильмам за патриотизм, а присуждается за кино», - заключил кинокритик.
Как сообщалось, накануне в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом был признана картина китайской женщины-режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников». «Оскар» за лучшую женскую роль получила Фрэнсис МакДорманд (фильм «Земля кочевников»), за лучшую мужскую роль - Энтони Хопкинс (фильм «Отец»).
Кроме того, 25 апреля состоялось вручение российской кинопремии «Ника», две главных награды которой («Лучший фильм» и «Лучшая режиссура») получил фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», ранее вошедший в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший иностранный художественный фильм», но так и не номинированный на эту премию.
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