Кто не без «греха». Кинокритика порадовал «Оскар» и смутила «Ника»

При этом он считает, что самой интересной на «Оскаре-2021» была режиссура Стивена Содерберга, который придумал провести саму церемонию на вокзале и сумел обойтись без пафоса, сопровождавшего «Оскар» все последние годы.

Кинокритик усмотрел общие причины успехов фильма «Земля кочевников», получившего «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая женская роль», с картиной «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

«Это тенденция к феминизации и в плане режиссуры, и в плане сильной героини-женщины, а не маскулинного героя. Также сыграли свою роль любимый для Америки жанр роуд-муви, камерность и доверительность интонаций режиссера Хлои Чжао», - пояснил Шнейдеров.

Сравнивая «Оскар и российскую кинопремию «Ника», церемонии вручения которых проходили почти одновременно, кинокритик назвал более интригующей отечественную. Однако награды фильмам «Грех» и «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского - явно не бесспорны с точки зрения этики, считает кинокритик.

«Мне интереснее была «Ника», которая была гораздо менее предсказуема, чем «Оскар». В «Нике» был 100-процентно предсказуем один результат, который вызывает во мне большие морально-этические сомнения. Это присуждение огромного количества наград фильму «Дорогие товарищи!» - фильму человека, который является президентом киноакадемии (это режиссер Андрей Кончаловский - прим. НСН). Меня это смущает. Была огромная интрига, дадут ли «Нику» Михаилу Ефремову (премию Ефремову не дали - прим. НСН), да и все остальные результаты стали для меня сюрпризом», - сказал Шнейдеров.

При этом Шнейдеров не усмотрел политической составляющей при определении победителей «Оскара» и «Ники».

«Во-первых, не может политика влиять на мнение тысяч людей. Во-вторых, надо твердо понимать, что "Оскар" - это американская премия. При вручении наград американским фильмам им вообще на политику наплевать. "Ника" - награда русским фильмам, она не присуждается фильмам за патриотизм, а присуждается за кино», - заключил кинокритик.