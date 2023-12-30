«Небожители и маги»: Писатели и издатели о главных книгах 2023 года

Если брать новинки года, здесь в тройке лидеров продаж оказались все те же «Благословения небожителей», новеллизация фильма «Чебурашка» Анны Масловой, а также другая книга психолога Ольги Примаченко - «Все закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки».

В ТОП-10 бестселлеров-новинок художественной литературы также попали «Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина, «Дебютная постановка» Александры Марининой и «Чагин» Евгения Водолазкина, за который он получил в этом году премию «Большая книга». Кроме того, в топе оказались две книги по популярным видеоиграм: «Atomic Heart. Предыстория “Предприятия 3826”» не раскрывающего свою личность таинственного писателя Харальда Хорфа, а также «ФНАФ Серебряные глаза» Скотта Коутона и Киры Брид-Райсли. При этом 75% главных новинок 2023 года написаны русскоязычными авторами.

В федеральной сети книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» представили НСН свой топ продаж 2023 года.

Здесь лидером стала книга Ольги Примаченко «К себе нежно» о принятии себя, в ТОП-3 также попали «Искусство любить» знаменитого философа Эриха Фромма и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

В десятке также оказались «Чебурашка» Анны Масловой и «Благословение небожителей» Мосян Тунсю, антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», еще одна книга Примаченко «С тобой я дома» и мировой бестселлер Джона Стрелеки «Кафе на краю земли» о том, как перестать плыть по течению.