«Небожители и маги»: Писатели и издатели о главных книгах 2023 года
Сергей Лукьяненко рассказал НСН о «Смешариках» и «Рыцарях», Вадим Панов - о хоррорах и открытиях, Анна Маслова указала на драконов, а Лия Арден – на магические саги.
Издательские группы «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус» и их редакции специально для НСН подвели «книжные итоги» 2023 года и назвали самые популярные книги.
По их данным, главным бестселлером года стала книга специализирующейся на фэнтези китайской писательницы Мосян Тунсю «Благословение небожителей», в продаже появились 3-й , 4-й и 5-й тома. В ТОП-3 также попали абсолютный лидер последних лет «К себе нежно» Ольги Примаченко, а также «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
Если брать новинки года, здесь в тройке лидеров продаж оказались все те же «Благословения небожителей», новеллизация фильма «Чебурашка» Анны Масловой, а также другая книга психолога Ольги Примаченко - «Все закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки».
В ТОП-10 бестселлеров-новинок художественной литературы также попали «Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина, «Дебютная постановка» Александры Марининой и «Чагин» Евгения Водолазкина, за который он получил в этом году премию «Большая книга». Кроме того, в топе оказались две книги по популярным видеоиграм: «Atomic Heart. Предыстория “Предприятия 3826”» не раскрывающего свою личность таинственного писателя Харальда Хорфа, а также «ФНАФ Серебряные глаза» Скотта Коутона и Киры Брид-Райсли. При этом 75% главных новинок 2023 года написаны русскоязычными авторами.
В федеральной сети книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» представили НСН свой топ продаж 2023 года.
Здесь лидером стала книга Ольги Примаченко «К себе нежно» о принятии себя, в ТОП-3 также попали «Искусство любить» знаменитого философа Эриха Фромма и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.
В десятке также оказались «Чебурашка» Анны Масловой и «Благословение небожителей» Мосян Тунсю, антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», еще одна книга Примаченко «С тобой я дома» и мировой бестселлер Джона Стрелеки «Кафе на краю земли» о том, как перестать плыть по течению.
Писатель Вадим Панов в интервью НСН рассказал, чем для него запомнился 2023-й год, и назвал главное его открытие.
«Этот год был довольно интересным для читателей, причем разноплановых. Можно было найти новые интересные книги, как нон-фикшн, так и в художественной литературе. Наиболее запомнившаяся и поразившая меня книга, это дебютный роман Ромы Декабрева "Гнездо синицы", который вышел весной 2023 года и, на мой взгляд, стал событием для русской литературы. Очень сложный и неоднозначный роман, который советую прочитать всем любителям хорошей литературы», - сказал Панов.
Он также поделился творческими планами.
«Для меня 2023 год стал достаточно интересным в творческом плане, потому что вышли первые триллеры в моей писательской карьере, в которых проходят расследования серийных убийств. Это "День черной собаки" и "Кто-то просит прощения". Очень надеюсь, что 2024 год станет не менее интересным для читателей и любителей литературы. Я сейчас работаю над очередным триллером. У него нет даже рабочего названия, это очередное расследование Феликса Вербина, которое будет проходить в Москве, он снова ищет серийного убийцу», - рассказал собеседник НСН.
Другой писатель-фантаст, автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко сказал НСН, что сейчас больше занят сценариями к экранизациям, чем изучением новых книг.
«Честно говоря, ничего не хочется особо отмечать, у меня в этом году не было неожиданных книжных открытий. Я полгода очень плотно занимаюсь сценарной работой над двумя своими экранизациями. Первая – это полнометражный, анимационный игровой фильм совместно со студией "Смешариков", сочетание Смешариков и игрового кино . Это большой семейный фантастический проект. Надеюсь, он понравится всем. Второе – это экранизация моей книги "Рыцари сорока островов". Это будет сериал, он очень сильно изменен по сравнению с книгой. Изменен мной, как мне кажется, в лучшую сторону. Он станет очень любопытным молодежным кинопроектом. Это все будет сниматься в следующем году, сейчас идет последняя правка и последняя чистка. К сожалению, это съедает то время, которое хотелось бы отвести на написание книг. Думаю, оба проекта выйдут в 2025 году. На следующий год у меня есть несколько книжных проектов, есть и продолжение книжных серий, есть и новые сюжеты, но этим я начну заниматься в январе и пойму, к чему больше тянет. Это не механический процесс. Можно хотеть написать одно, а в последний момент станет внезапно понятно, что наружу просится другой текст», - сказал Лукьяненко.
Писательница Анна Маслова, прославившаяся в этом году новеллизацией «Чебурашки» назвала НСН свой топ книг 2023 года.
«В моем ТОП-5 новая часть "Драконьей саги" Туи Сазерленд "Пламя надежды", "Девочка с лисьим хвостом" Вон Пхён Сон, "Вихрь колдовства" Мишель Харрисон, "Говори" Лори Холс Андерсон и "Золотинка" Евгении Некрасовой. Открытие года для меня однозначно Саша Паулан. Спасибо его книге за уютные выходные, когда я смогла хоть немного разгрузить мозг в самом хорошем смысле этого слова», - отметила Маслова.
Другая писательница Лия Арден, «Пятый Дракон» который попал в ТОП-20 бестселлеров-новинок года, назвала НСН своих фаворитов.
«Это нашумевшая новинка "Четвёртое крыло" Ребекки Яррос. Я прочитала её буквально сразу после релиза на языке оригинала: драконы, военная академия и политические заговоры. "Слова сияния" Брендон Сандерсон – это прекрасное продолжение масштабной саги "Архив Буресвета" от настоящего мастера по созданию уникальных миров и зрелищных систем магии. "Кай" Алекс Анжело – это ретеллинг "Снежной королевы" от молодого русского автора, заставляющий задуматься о краткости жизни и бессмертии искусства. "Большая книга корейских монстров" Сон Ко у меня на языке оригинала в домашней библиотеке уже несколько лет и я рада, что её перевели на русский в этом году. Это отлично структурированный бестиарий духов, монстров и демонов в корейской мифологии. Открытием года для меня стала Ребекка Яррос со своей новинкой "Четвёртое крыло"», - сказала Арден.
Ну а в пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ» назвали НСН самые ожидаемые книги 2024 года. В их числе «Вавилонская башня» Антонии Байетт, «Объятая пламенем» Лизы Барр, «Тоннель» Яны Вагнер, «Дикие сыщики» Роберто Боланьо и книга Софьи Багдасаровой «Фениксы и сфинксы: дамы Ренессанса в поэзии, картинах и жизни».
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