«Сукачев, тайны и собаки»: Писатель Вадим Панов о новой книге и рок-музыке
Автор «Дня черной собаки» в эфире НСН приоткрыл тайну дебюта в новом жанре, похвалил фильм «Меню» и сериал «Сияющие», а также назвал любимых рок-музыкантов.
Музыка: «Отражение», Гарик и «Алиса»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил писатель-фантаст Вадим Панов, который презентует 6 октября свою новую книгу «День черной собаки».
***
Концертный уикенд в столице откроет мюзикл «TODD» (6 октября, «Crocus City Hall»), созданный группой «Король и Шут». Младший брат Горшка и основатель проекта «Горшенёв» Алексей, отметивший 3 октября день рождения в один день с Сергеем Есениным, даст в двух столицах сразу два концерта (6 октября – ДК Ленсовета, 7 октября – «Известия Hall»), посвященных великому поэту.
«Алиса» выступит в Краснодаре и Ростове, «Пикник» - в Ульяновске, Тольятти и Самаре, а «Чайф» - в Костроме и Ярославле. Кроме того, в Москве пройдет фестиваль K-Pop и корейской культуры (8 октября, «VK Stadium»), а победители конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» продолжат свои гастроли по России выступлениями во Владивостоке (6 октября) и Екатеринбурге (8 октября).
Вадим Панов рассказал НСН, что является большим поклонником рок-музыки и назвал любимых исполнителей.
«"Пикник", безусловно. Если вспоминать былое, то это "Король и Шут", это прямо явление на нашей сцене. Сейчас, безусловно, КняZz. Гарик Сукачев - это человек, который, как мне кажется, всегда в тему. Бывают такие исполнители, - проходит время и кажется: зачем я это слушал? Но нет, Гарик всегда на волне, он всегда с нами и умеет затронуть душу любителей хорошей музыки. «Ва-Банкъ» в числе моих любимых групп, "Алиса" - без нее вообще никогда не деться никуда, "Калинов мост", я могу долго перечислять», - признался писатель.
Он также рассказал о своем музыкально-литературном проекте.
«У меня "Наше Радио" играет в автомобиле всегда, я с удовольствием слушаю нашу музыку и у меня даже вышло два романа цикла "Отражение", в котором каждая новелла называлась именем какого-то из наших исполнителей, а в качестве эпиграфа были взяты строки из этих песен. Это было сделано не просто так, потому что каждая новелла как-то отражала ту композицию, которую я выбирал для нее. В этих романах произошло смешение литературы и музыки», - отметил Панов.
Литература: Две собаки и московские тайны
6 октября в Москве издательство «АСТ» презентует книгу Вадима Панова «День черной собаки», в которой писатель-фантаст дебютировал в жанре психологического триллера.
«В какой-то момент меня очень заинтересовало это направление: именно детективный триллер, чтобы рассказ не только содержал детективную составляющую, расследование какого-то преступления, но больше внимания было уделено прошлому: откуда началось это падение. Это история, идущая с раннего детства и показывающая, как некоторые люди превратились в серийных убийц. Мне это показалось безумно интересным, я долго работал над книгой и очень рад, что она получилась, как мне кажется. При этом там не только детективная составляющая, там есть Москва моя любимая, некоторые намеки на московские тайны и загадки, на "невидимую" Москву. С "Собакой Баскервилей" это сравнивать не надо. Что касается названия книги "День черной собаки", если рассказывать, почему оно именно такое, получится один большой спойлер. Там есть собака-убийца, но главная собака в романе «День черной собаки» - это другая собака», - рассказал Панов.
Он также назвал свой ТОП писателей, в который вошли Достоевский, Булгаков и Нил Стивенсон.
Театр: Вечный «Мастер», «Фрида» и аргентинцы
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Фрида» в Театре Наций и аргентинское танцевальное шоу «Малево» на сцене Театра им. Моссовета, которое завершит Международный театральный фестиваль имени Чехова.
Театралы Петербурга выбрали спектакли «Лицом к стене» и «Профсоюз работников ада». В Сочи идут на Константина Райкина, а в Красноярске на спектакль Андрея Кончаловского «Супружеская жизнь. Перестройка» с участием Юлии Высоцкой.
Ну а Вадим Панов рекомендовал «Мастера и Маргариту» (на фото).
«Посоветовал бы посмотреть "Мастера и Маргариту", это один из моих любимых спектаклей. Конечно, это Таганка, да и другие театры. Это книга, которая так хорошо легла на театральную сцену, что ее, как ни старайся, не испортишь», - отметил писатель.
Кино: Одно «Меню» и два Фёдора
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фильм «Повелитель ветра» (режиссер Игорь Волошин), в котором Федор Бондарчук (на фото) играет Федора Конюхова, отправляющегося в кругосветку на воздушном шаре.
На экраны также выйдут новые «Гардемарины 1787», где Дмитрий Харатьян с компанией оказываются в Крыму, и документалка «Алексей Балабанов. Послесловие…»
Вадим Панов сказал НСН, что ему интересен фильм о Конюхове.
«Вполне возможно про Федора Конюхова было бы посмотреть интересно, потому что это один из тех наших людей, которых, когда вспоминаешь, становится очень приятно и тепло на душе, и возникает хорошее ощущение от того, что мы с ним сограждане. Это прекрасный путешественник, все всем давно доказавший. Было бы интересно посмотреть, как он отражен в художественном образе нашими кинематографистами. Надеюсь, также дотстойно, как он себя ведет», - отметил автор «Дня черной собаки».
Он также рассказал о сериале с Павлом Прилучным по мотивам серии книг «Тайный город» и рекомендовал «Меню» с «Сияющими».
«Пока новых экранизаций не планируется, а с Павлом было интересно работать, он хороший профессионал, который дал очень хороший образ моего героя. Это было интересно. Совсем недавно я посмотрел замечательный фильм "Меню", в моем личном топе это будет фильм этого года. Совершенно блестящая актерская работа Рэйфа Файнса, прекрасный сюжет и сценарий, действительно замечательный получился фильм. Также был очень неплохой сериал "Сияющие", это фантастика, очень интересно задумано, очень долго там совершенно ничего не понятно, что происходит. Но при этом там есть два варианта непонятности: когда тебе непонятно, что происходит, и постепенно становится скучно, либо наоборот ты увлекаешься все больше и больше, и тебе интересно, чем все закончится. Это был второй вариант, когда тебе хочется знать, чем же все завершится, ты немножко боишься, что сценарист и режиссер не дотянут и закончится каким-нибудь пшиком, но нет, закончилось все прекрасно. Я бы посоветовал его и любителям фантастики, и любителям детективов, и любителям хороших сериалов», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин узнал об отказе Армении от Карабаха из СМИ
- Путин утверждает, что реальные доходы россиян выросли на 12 процентов
- Путин заявил об изменении статуса миротворцев в Нагорном Карабахе
- Финансист Родин предостерег россиян от хранения денег под подушкой
- Путин заявил, что расходы на оборону и безопасность выросли в два раза
- Доллар на бирже вновь поднялся до 100 рублей
- «Уральские пельмени» готовят новое шоу
- Авиация Черноморского флота России уничтожила безэкипажный катер ВСУ
- Путин на Валдае вспомнил, как хотел вступить в НАТО
- В Госдуме посоветовали не игнорировать чужие «письма счастья» ГИБДД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru