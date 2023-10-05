«Сукачев, тайны и собаки»: Писатель Вадим Панов о новой книге и рок-музыке

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил писатель-фантаст Вадим Панов, который презентует 6 октября свою новую книгу «День черной собаки».

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Концертный уикенд в столице откроет мюзикл «TODD» (6 октября, «Crocus City Hall»), созданный группой «Король и Шут». Младший брат Горшка и основатель проекта «Горшенёв» Алексей, отметивший 3 октября день рождения в один день с Сергеем Есениным, даст в двух столицах сразу два концерта (6 октября – ДК Ленсовета, 7 октября – «Известия Hall»), посвященных великому поэту.

«Алиса» выступит в Краснодаре и Ростове, «Пикник» - в Ульяновске, Тольятти и Самаре, а «Чайф» - в Костроме и Ярославле. Кроме того, в Москве пройдет фестиваль K-Pop и корейской культуры (8 октября, «VK Stadium»), а победители конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» продолжат свои гастроли по России выступлениями во Владивостоке (6 октября) и Екатеринбурге (8 октября).

Вадим Панов рассказал НСН, что является большим поклонником рок-музыки и назвал любимых исполнителей.

«"Пикник", безусловно. Если вспоминать былое, то это "Король и Шут", это прямо явление на нашей сцене. Сейчас, безусловно, КняZz. Гарик Сукачев - это человек, который, как мне кажется, всегда в тему. Бывают такие исполнители, - проходит время и кажется: зачем я это слушал? Но нет, Гарик всегда на волне, он всегда с нами и умеет затронуть душу любителей хорошей музыки. «Ва-Банкъ» в числе моих любимых групп, "Алиса" - без нее вообще никогда не деться никуда, "Калинов мост", я могу долго перечислять», - признался писатель.

Он также рассказал о своем музыкально-литературном проекте.

«У меня "Наше Радио" играет в автомобиле всегда, я с удовольствием слушаю нашу музыку и у меня даже вышло два романа цикла "Отражение", в котором каждая новелла называлась именем какого-то из наших исполнителей, а в качестве эпиграфа были взяты строки из этих песен. Это было сделано не просто так, потому что каждая новелла как-то отражала ту композицию, которую я выбирал для нее. В этих романах произошло смешение литературы и музыки», - отметил Панов.

