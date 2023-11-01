«Забавно и со смыслом!»: Лукьяненко о сценарии к фильму вселенной «Смешариков»

«Это был крайне интересный процесс. Здесь большая заслуга продюсерской команды, потому что она, действительно, очень хорошая и склонна доверять автору сценария. Мне кажется, мы сделали очень интересный проект, который реально будет хорош и надолго. Мы пытаемся сделать то, чего у нас достаточно давно не было и что редко бывает в мультипликации… Это соединение анимационного и игрового кино. Есть замечательные примеры: «Кто подставил кролика Роджера», «Крутой мир». Мы здесь пошли немножко другим путем, по-другому совместили анимационную и игровую часть. Должно получиться и забавно, и со смыслом», - сказал Лукьяненко.

Писатель отметил, что фильм «Космическая экскурсия» будет интересен семейной аудитории. Однако, указал он, «Чебурашку» будет сложно превзойти, так как за ним стоит долгая история.

«Аудитория семейная. Фильм будет понятен и молодежи, и детям дошкольного возраста, и взрослым тоже будет не скучно. «Чебурашка» молодец, за ним стоит огромная долгая история еще советской мультипликации, так что его подвинуть сложно. Но мы постараемся не оплошать и быть достойным наших лучших современных произведений», - резюмировал собеседник НСН.

По сюжету «Космической экскурсии» Крош и Ежик находят странный прибор, переносящий их в компьютерную игру. В этой игре они - два мальчика, которые оказались на терпящем бедствие космическом корабле. Все им там кажется очень знакомым. Друзья намерены разобраться, в чем дело, передает «Радиоточка НСН».

