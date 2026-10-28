В Госдуме предупредили о магазинах-подделках перед «Чёрной пятницей»

Депутат указал, что созданные аферистами сайты практически полностью повторяют настоящие торговые площадки. На них имеются фотографии товаров, фейковые отзывы и контакты. Однако после оплаты на таком ресурсе покупатель рискует остаться без денег и без заказа.

Что касается якобы «уникальных акций», то главная задача данного механизма - заставить человека отказаться от критической оценки предложения, воспользовавшись его «желанием сэкономить».

«Поэтому в период «Чёрной пятницы» важно помнить: чем привлекательнее скидка, тем внимательнее нужно проверять её источник», — подчеркнул Немкин.

Парламентарий добавил, что покупателей должны насторожить необычно низкая цена, отсутствие достоверных сведений о продавце, необходимость оплатить товар переводом на частную карту, а также призывы действовать как можно быстрее.

Ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин заявил, что россиянам в сезон распродаж следует проверять цены и сравнивать предложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

