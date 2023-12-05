Лауреатом «Большой книги» стал Евгений Водолазкин за роман «Чагин»
Автор романа «Чагин» Евгений Водолазкин стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» в 2023 году. Об этом сообщается в Telegram-канале премии.
Денежный приз за первое место составляет три миллиона рублей.
Второе место получил писатель Юрий Буйда («Дар речи). Третье место занял Алексей Сальников («Оккульттрегер»).
Приз «Выбор поколения» получила Оксана Васякина. Победителем в номинации «Литблог» стала автор «Заметок панк-редактора» Анастасия Шевченко.
Всего на соискание премии выдвинули 322 произведения писателей из России и 17 стран мира.
Премия «Большая книга» учреждена в 2005 году. Призовой фонд составляет 5,5 миллиона рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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