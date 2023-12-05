Лауреатом «Большой книги» стал Евгений Водолазкин за роман «Чагин»

Автор романа «Чагин» Евгений Водолазкин стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» в 2023 году. Об этом сообщается в Telegram-канале премии.

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Денежный приз за первое место составляет три миллиона рублей.

Второе место получил писатель Юрий Буйда («Дар речи). Третье место занял Алексей Сальников («Оккульттрегер»).

Приз «Выбор поколения» получила Оксана Васякина. Победителем в номинации «Литблог» стала автор «Заметок панк-редактора» Анастасия Шевченко.

Всего на соискание премии выдвинули 322 произведения писателей из России и 17 стран мира.

Премия «Большая книга» учреждена в 2005 году. Призовой фонд составляет 5,5 миллиона рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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