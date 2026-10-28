Россиянам объяснили, можно ли специально набрать кредитов и не возвращать

По его словам, если человек сознательно набирал кредитов, предоставив при этом ложные сведения, то такие действия могут квалифицироваться как мошенничество.

«Причем даже если он пройдет процедуру банкротства, суд вправе отказать ему в списании долгов», - пояснил эксперт.

Цзен подчеркнул, что важно различать мошенничество и обычную финансовую ошибку. Тот факт, что гражданин взял много кредитов и не смог их выплачивать, ещё не значит, что он преступник.

Ранее арбитражный управляющий, руководитель «Фин банкрот» Ольга Гетманская заявила, что между микрозаймом и банковским кредитом, с точки зрения банкротства, нет разницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

