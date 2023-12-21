От Бутусова до Достоевского: Писатель Водолазкин о любимых артистах и «тусовке прозаиков»
Евгений Водолзакин сказал в эфире НСН, что слушает Бутусова, Шевчука и Сурганову, раскрыл сюрпризы «Большой книги-2023» и объяснил, чего ждет от Кустурицы.
Музыка: «Новогодник и лакшери-панк»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил известный писатель Евгений Водолазкин, ставший в этом году победителем Национальной литературной премии «Большая книга».
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Концертный уикенд в столице будет насыщен интересными событиями. Московских фанатов порадуют «Чиж & Co» (23 декабря, клуб «1930»), «СерьГа» (23 декабря, «Мумий Тролль Bar») и «Алиса» (25 декабря, ДК Горбунова), «Танцы Минус» дадут сразу два концерта (22 и 23 декабря, «16 Тонн»), а КняzZ устроит панк-вечер в Барвихе (24 декабря, «Барвиха Luxury Village»).
«АнимациЯ» отметит День рождения группы двойным концертом в двух столицах (22 декабря, «Космонавт» / 23 декабря, «Урбан»), Светлана Сурганова даст «Новогодник» в Питере, а Диана Арбенина отправится в Сочи.
Многие рок-музыканты говорили НСН, что им нравится роман Евгения Водолазкина «Лавр», а Светлана Сурганова и вовсе назвала его «Достоевским нашего времени».
Водолазкин назвал НСН любимых рок-музыкантов, признавшись, что не сравнивает себя с автором «Преступления и наказания».
«Благодарю Свету за теплые слова, — она удивительно талантливый и добрый человек. Я себя, разумеется, с Достоевским не сравниваю. Тут бы хоть одну чистую ноту взять из его могучих аккордов. (Смеется) Это я подвожу к моим музыкальным пристрастиям. Слушаю многих: конечно же, Свету Сурганову, Вячеслава Бутусова, Олега Нестерова, обоих Скляров, Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом – прим. НСН), Веронику Долину, Юрия Шевчука, Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом – прим. НСН), — можно перечислять бесконечно. Под песни многих из них прошла моя юность, кого-то знаю лично. Некоторые из них посылали мне во время ковида свои записи, — помогало», - подчеркнул писатель.
Театр и литература: Сукачев, Маковецкий и тусовка прозаиков
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Мама» в Театре им. Моссовета и «Папа» с Сергеем Маковецким (ДК «Яуза»). Гоша Куценко даст новогодний концерт в Театре на Таганке,
Театралы Санкт-Петербурга идут на «Русский крест» с Евгением Мироновым. Кроме того, в Театре Современник пройдут два спектакля Гарика Сукачева «САШАШИШИН», а в «Новом Театре» Эдуарда Бочкова можно будет увидеть спектакль «Лавр» по одноименному роману Евгения Водолазкина.
Писатель ранее получал премию «Большая книга» за роман «Лавр», а в этом году более ста экспертов присудили первое место роману Водолазкина «Чагин».
Водолазкин рассказал НСН о новых ощущениях, отметив, что чувствовал себя не фаворитом, а «ветераном».
«Скорее, чувствовал себя ветераном. Я уже в шестой раз вхожу в короткий список "Большой книги". Один раз до этого получил первую премию, один раз вторую. Побывав в итоговой таблице голосования на самых разных местах, я понимал, что могу снова оказаться на любом из них. Любой результат принял бы с благодарностью, потому что "Большая книга" — это не столько результат, сколько процесс. В его ходе финалисты встречаются с читателями, а читатели получают уникальную возможность бесплатно ознакомиться с конкурирующими текстами в электронном виде», - сказал Водолазкин.
Он также объяснил, в чем было главное отличие «Большой книги»-2023 от премий прошлых лет.
«Как известно, старожилы — это те, кто ничего не помнит ("Старожилы не помнят такой холодной зимы..."). Будучи старожилом премии, я не помню такого количества молодых авторов в финале. Тусовка прозаиков (в отличие, допустим, от поэтической) — это, как правило, такая слегка геронтологическая история. Прозаик обычно основывается на опыте, который приходит с годами. Но при определенном внимании к жизни его можно получить и в относительно молодом возрасте, о чем и свидетельствуют книги нынешних дебютантов», - разъяснил Евгений Германович.
Кино: от «Феррари» до Долли Белл
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой называют байопик Майкла Манна «Феррари» с Пенелопой Круз.
На экраны также выйдут две российские комедии «Новогодний ол инклюзив» и «Вредная привычка». Кроме того, в ряде городов России анонсировали показ 21 декабря нового мирового хита, картины «Вонка» с Тимоти Шаламе.
Ну а Евгений Водолазкин рассказал НСН о своем отношении к Эмиру Кустурице (на фото), который планирует снять фильм по роману «Лавр».
«Кустурица всегда был одним из моих любимых режиссеров. Его фильмы прекрасны и полны жизни — начиная с ранних "Помнишь ли ты Долли Белл?" и "Папа в командировке". Его стиль очень соответствует моему роману. Мне кажется, что фильм должен включать элементы карнавала, трагифарса, юродства», - указал писатель.
Он также отметил, что редко смотрит новые фильмы и сериалы.
«Что до моих зрительских предпочтений, то здесь я не оригинален: люблю европейскую кинематографическую классику. Современное кино и сериалы смотрю редко — по единственной причине: отсутствие времени. Но уж если люди, к мнению которых я прислушиваюсь, говорят: "Посмотри!" — иду и смотрю», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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