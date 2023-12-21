От Бутусова до Достоевского: Писатель Водолазкин о любимых артистах и «тусовке прозаиков»

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил известный писатель Евгений Водолазкин, ставший в этом году победителем Национальной литературной премии «Большая книга».

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Концертный уикенд в столице будет насыщен интересными событиями. Московских фанатов порадуют «Чиж & Co» (23 декабря, клуб «1930»), «СерьГа» (23 декабря, «Мумий Тролль Bar») и «Алиса» (25 декабря, ДК Горбунова), «Танцы Минус» дадут сразу два концерта (22 и 23 декабря, «16 Тонн»), а КняzZ устроит панк-вечер в Барвихе (24 декабря, «Барвиха Luxury Village»).

«АнимациЯ» отметит День рождения группы двойным концертом в двух столицах (22 декабря, «Космонавт» / 23 декабря, «Урбан»), Светлана Сурганова даст «Новогодник» в Питере, а Диана Арбенина отправится в Сочи.

Многие рок-музыканты говорили НСН, что им нравится роман Евгения Водолазкина «Лавр», а Светлана Сурганова и вовсе назвала его «Достоевским нашего времени».

Водолазкин назвал НСН любимых рок-музыкантов, признавшись, что не сравнивает себя с автором «Преступления и наказания».

«Благодарю Свету за теплые слова, — она удивительно талантливый и добрый человек. Я себя, разумеется, с Достоевским не сравниваю. Тут бы хоть одну чистую ноту взять из его могучих аккордов. (Смеется) Это я подвожу к моим музыкальным пристрастиям. Слушаю многих: конечно же, Свету Сурганову, Вячеслава Бутусова, Олега Нестерова, обоих Скляров, Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом – прим. НСН), Веронику Долину, Юрия Шевчука, Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом – прим. НСН), — можно перечислять бесконечно. Под песни многих из них прошла моя юность, кого-то знаю лично. Некоторые из них посылали мне во время ковида свои записи, — помогало», - подчеркнул писатель.

