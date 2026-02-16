Лукашенко: Нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию от России
Белоруссию и Россию невозможно оторвать друг от друга. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Белорусский лидер обратил внимание, что в РФ «некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России».
«Я не стану даже комментировать. Скажу только одно: нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси», - отметил Лукашенко.
По его словам, страны связаны воедино «на долгие-долгие десятилетия и века». Кроме того, Лукашенко отметил, что Россия, а также Китай жизненно необходимы для существования Белоруссии, пишет RT.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад не отказался от намерений оторвать Белоруссию от России и после неудачных попыток в 2020 году «поджидает удобный момент».
