Лукашенко: Нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию от России

Белоруссию и Россию невозможно оторвать друг от друга. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер обратил внимание, что в РФ «некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России».

«Я не стану даже комментировать. Скажу только одно: нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси», - отметил Лукашенко.

По его словам, страны связаны воедино «на долгие-долгие десятилетия и века». Кроме того, Лукашенко отметил, что Россия, а также Китай жизненно необходимы для существования Белоруссии, пишет RT.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад не отказался от намерений оторвать Белоруссию от России и после неудачных попыток в 2020 году «поджидает удобный момент».

