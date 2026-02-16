В Москве из горящего здания спасли 16 человек
16 февраля 202612:25
Административное здание загорелось на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Пожар происходит на четвертом этаже строения в 1-м Магистральном тупике.
«Из горящего здания пожарными спасены 16 человек», - говорится в сообщении министерства.
Огонь распространился на площади 80 квадратных метров, пишет RT. Специалисты уже ликвидировали открытое горение.
Ранее пожар произошел в жилом доме в Гороховском переулке в центре Москвы, пострадали два человека.
