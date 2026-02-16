В Москве из горящего здания спасли 16 человек

Административное здание загорелось на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар происходит на четвертом этаже строения в 1-м Магистральном тупике.

«Из горящего здания пожарными спасены 16 человек», - говорится в сообщении министерства.

Огонь распространился на площади 80 квадратных метров, пишет RT. Специалисты уже ликвидировали открытое горение.

Ранее пожар произошел в жилом доме в Гороховском переулке в центре Москвы, пострадали два человека.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МЧСПожарМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры