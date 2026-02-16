Голикова: В экономику нужно вовлечь 12 млн человек

Почти 12 млн человек следует вовлечь в экономику до 2032 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«По данным прогноза, до 2032 года необходимо будет вовлечь в экономику, включая замещающую потребность, порядка 12 миллионов человек», - отметила зампред правительства.

Голикова указала, что с 2025 года прогнозирование потребности в кадрах проводят на семилетний период. Оно охватывает отраслевые, профессиональные, региональные аспекты и учитывает как создаваемые новые рабочие места, так и уход работников на пенсию.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что безработица в России составила 2,2%.

