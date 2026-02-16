В Брянской области уничтожили 229 беспилотников
Более 200 украинских беспилотников ликвидировали над Брянской областью за сутки. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, с 08.00 15 февраля в регионе уничтожили 229 БПЛА. Дроны были сбиты подразделениями ПВО Минобороны, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС – Брянск», спецподразделениями региональной Росгвардии.
«Спасибо нашим доблестным защитникам!» - написал губернатор.
Ранее Богомаз сообщил, что из-за массированной атаки БПЛА в пяти муниципальных образованиях области и частично в самом Брянске было нарушено электро- и теплоснабжение.
