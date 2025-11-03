Концерт группы The Cure покажут в кинотеатрах

Шоу в Лондоне состоялось в день выхода альбома «Songs Of A Lost World». Роберт Смит и его команда исполнили тогда все песни с новой пластинки, а также хиты прошлых лет.

Концертное видео «The Cure: The Show Of A Lost World» выйдет в кинотеатрах по всему миру с 11 декабря, а релиз на физических носителях Blu-Ray и DVD состоится позднее. Группа отметила, что материал был ремикширован, перемонтирован и отредактирован в формате 4K.

Ранее британская группа Depeche Mode объявила, что концертный фильм «M» и шоу «Memento Mori: Mexico City» выйдут на физических носителях 5 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».