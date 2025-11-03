Она напомнила, что в мае текущего года министерство иностранных дел Италии сообщило о том, что Рим оказал Киеву поддержку на сумму около 2,5 млрд евро. Также дипломат указала на обрушение исторической башни в итальянской столицы.

«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», - заключила Захарова.

Ранее в центре Рима дважды обрушилась расположенная неподалеку от Колизея средневековая башня Конти, пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».