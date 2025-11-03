Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло до 27 человек

Число жертв землетрясения, произошедшего на севере Афганистана, выросло до 27 человек. Как пишет портал Tolo news, об этом заявил директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи.





Он также добавил, что число пострадавших превысило 850 человек.

Балхи отметил, что в некоторых районах, пострадавших от землетрясения, ситуация оценивается, как критическая. ВОЗ направила в Афганистан команды своих медиков-реаниматологов и хирургов-травматологов.

