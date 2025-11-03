Российский парапланерист Грибанов погиб на юго-западе Турции

Отмечается, что трагедия произошла в районе Фетхие провинции Мугла. Спортсмен, совершивший полёт с 1700-метровой взлётной полосы Бабадага, по неизвестным пока принимам упал на скалистую местность.

Прибывшие на место происшествия правоохранители и медики констатировали смерть россиянина. Тело Грибанова доставили в морг государственной больницы Фетхие.

Ранее в Турции погиб россиянин Максим Кузин, который упал на скалистый участок с параплана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

