Российский парапланерист Грибанов погиб на юго-западе Турции

В Турции погиб российский парапланерист Вячеслав Грибанов. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин погиб при падении параплана в горах Таджикистана

Отмечается, что трагедия произошла в районе Фетхие провинции Мугла. Спортсмен, совершивший полёт с 1700-метровой взлётной полосы Бабадага, по неизвестным пока принимам упал на скалистую местность.

Прибывшие на место происшествия правоохранители и медики констатировали смерть россиянина. Тело Грибанова доставили в морг государственной больницы Фетхие.

Ранее в Турции погиб россиянин Максим Кузин, который упал на скалистый участок с параплана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьТурцияСпортсмены

Горячие новости

Все новости

партнеры