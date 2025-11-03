CNN: Рейтинг одобрения Трампа в США упал до исторического минимума

Рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев упал до исторического минимума в 37%. Об этом сообщает CNN.

ВЦИОМ: Более 40% граждан ассоциируют иноагентов с врагами и предателями

Телеканал ссылается на данные опроса службы SSRS, в котором приняли участие более 1,2 тысячи граждан США.

Отмечается, что недовольство действиями Трампа высказали 63% респондентов, что является самым высоким показателем за оба президентских срока политика.

Ранее социологический институт INSA провёл опрос и выяснил, что работой канцлера Германии Фридриха Мерца недовольны 65% немцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпросРейтингСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры