CNN: Рейтинг одобрения Трампа в США упал до исторического минимума
Рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев упал до исторического минимума в 37%. Об этом сообщает CNN.
Телеканал ссылается на данные опроса службы SSRS, в котором приняли участие более 1,2 тысячи граждан США.
Отмечается, что недовольство действиями Трампа высказали 63% респондентов, что является самым высоким показателем за оба президентских срока политика.
Ранее социологический институт INSA провёл опрос и выяснил, что работой канцлера Германии Фридриха Мерца недовольны 65% немцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
