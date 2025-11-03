Минобороны сообщило о 15 сбитых украинских дронах над тремя регионами России
Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов, с полудня до 18:00 мск 3 ноября, уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, большинство аппаратов (12 БПЛА) были сбиты над Белгородской областью. Еще два беспилотника ликвидированы над Брянской областью, один — над Курской. В Минобороны уточнили, что перехват осуществляли дежурные силы ПВО.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
