Минобороны сообщило о 15 сбитых украинских дронах над тремя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов, с полудня до 18:00 мск 3 ноября, уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, большинство аппаратов (12 БПЛА) были сбиты над Белгородской областью. Еще два беспилотника ликвидированы над Брянской областью, один — над Курской. В Минобороны уточнили, что перехват осуществляли дежурные силы ПВО.