Гендиректором МХАТ им. Горького стала Елена Булукова
Генеральным директором МХАТ имени Горького назначена мастер продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) Елена Булукова. Об этом сообщает RT.
Как напомнили в Минкультуры РФ, Булукова является лауреатом премии правительства РФ в области культуры.
«С мая 2021 года занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова», - говорится в сообщении.
Ранее в МХТ имени Чехова представили постановку, приуроченную к 90-летию народного артиста СССР Олега Табакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
