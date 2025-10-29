Гендиректором МХАТ им. Горького стала Елена Булукова

Генеральным директором МХАТ имени Горького назначена мастер продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) Елена Булукова. Об этом сообщает RT.

Каждый пятый горожанин в России стал регулярно посещать театры

Как напомнили в Минкультуры РФ, Булукова является лауреатом премии правительства РФ в области культуры.

«С мая 2021 года занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова», - говорится в сообщении.

Ранее в МХТ имени Чехова представили постановку, приуроченную к 90-летию народного артиста СССР Олега Табакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:КультураМинкультурыТеатрМХАТ

Горячие новости

Все новости

партнеры