Регионам направят 9,5 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников

Регионы получат более 9,5 миллиардов рублей из резервного фонда правительства на увеличение заработной платы отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений. О принятом решении сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

По его словам, дополнительные меры поддержки доходов граждан рассматриваются властями как одна из ключевых задач государства. Выделенные средства предназначены для повышения оплаты труда сотрудников социальной сферы.

Минфин: Дефицит бюджета стал в 12 раз больше, чем год назад

Финансирование будет направлено на зарплаты учителей, медицинских работников, преподавателей вузов, а также специалистов в области науки и культуры. На работников образовательных учреждений предусмотрено более 2,7 миллиардов рублей, на научную сферу — свыше 3,6 миллиардов рублей, на медицину — более 3 миллиарда рублей.

Учреждения культуры получат около 105 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:РегионыПравительство РоссииМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры