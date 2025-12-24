Регионам направят 9,5 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников
Регионы получат более 9,5 миллиардов рублей из резервного фонда правительства на увеличение заработной платы отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений. О принятом решении сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
По его словам, дополнительные меры поддержки доходов граждан рассматриваются властями как одна из ключевых задач государства. Выделенные средства предназначены для повышения оплаты труда сотрудников социальной сферы.
Финансирование будет направлено на зарплаты учителей, медицинских работников, преподавателей вузов, а также специалистов в области науки и культуры. На работников образовательных учреждений предусмотрено более 2,7 миллиардов рублей, на научную сферу — свыше 3,6 миллиардов рублей, на медицину — более 3 миллиарда рублей.
Учреждения культуры получат около 105 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области при атаке дронов повреждены четыре жилых дома
- Депутат Шолохов поддержал создание нацпроекта по строительству цирков
- В Адыгее осудили мужчину, вербовавшего девочек в радикальный ислам
- Юрист объяснил, как при разводе забрать подаренный автомобиль
- СМИ: Таможенники ЕС не пропускают новогодние посылки из России из-за «роскоши»
- Вассерман: В России не принято дарить подержанные подарки
- Регионы получат 9,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
- Функция сообщения о кибермошенничестве появится на «Госуслугах»
- «Плесень, шум и бессонные ночи»: Ремонт дома в Подольске ударил по детям
- Путин вручил награды Захаровой и Михалкову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru