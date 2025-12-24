В России представили исследование о пантюркизме и политике Турции

В России представили коллективную монографию, посвященную анализу идеологии пантюркизма и интеграционной политики Турции. Книга подготовлена экспертами философского клуба «Цивилизационное будущее России», информационно-консалтингового центра «Аксон», Казанского инновационного университета и ряда других вузов, сообщает РИАМО.

В презентации работы приняли участие эксперты и общественные деятели, включая представителей региональных органов власти, Общественной палаты Татарстана и руководства КИУ. Участники мероприятия обсудили основные выводы исследования и его значение для российской внешней и внутренней политики.

Авторы подробно рассмотрели пантюркизм как идеологическую основу стратегии Анкары, а также развитие Организации тюркских государств, деятельность которой в последние годы расширяется в экономической, культурной и военно-политической сферах. В работе дана оценка потенциальных последствий этого проекта для России.

Отдельное внимание в исследовании уделено усилению турецкого влияния на постсоветском пространстве и необходимости учитывать этот фактор для сохранения экономических и социокультурных связей России с государствами региона. Эксперты также предложили рекомендации по укреплению взаимодействия Москвы со странами Средней Азии и Закавказья, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияКонференция

