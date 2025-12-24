Причины крушения самолета с делегацией Ливии изучат за пределами Турции
Расшифровку и анализ бортовых самописцев самолета, потерпевшего крушение в провинции Анкара с ливийской делегацией на борту, проведут в третьей, нейтральной стране. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
По его словам, на месте катастрофы обнаружены оба «черных ящика» — самописец полетных данных и речевой самописец кабины пилотов. После предварительного осмотра их направят на экспертизу за пределы Турции для установления причин аварии. Параллельно начата подготовка предварительного отчета по инциденту.
Министр уточнил хронологию произошедшего — через 14 минут после вылета экипаж подал сигнал тревоги, сообщив о проблемах с электросистемой, и начал подготовку к возвращению в Анкару. Спустя несколько минут самолет исчез с радаров.
В министерстве обороны Турции сообщили, что в Анкару прибыли представители ливийской стороны, включая военных и родственников погибших. Делегацию встретил глава турецкого оборонного ведомства, передает «Радиоточка НСН».
