Причины крушения самолета с делегацией Ливии изучат за пределами Турции

Расшифровку и анализ бортовых самописцев самолета, потерпевшего крушение в провинции Анкара с ливийской делегацией на борту, проведут в третьей, нейтральной стране. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, на месте катастрофы обнаружены оба «черных ящика» — самописец полетных данных и речевой самописец кабины пилотов. После предварительного осмотра их направят на экспертизу за пределы Турции для установления причин аварии. Параллельно начата подготовка предварительного отчета по инциденту.