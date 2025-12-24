«Таких депутатов было около десяти человек, когда мы попытались в предыдущий раз внести на рассмотрение эти поправки. На мой взгляд, это вполне нормальные требования, если мы хотим, чтобы во главе наших государственных органов и стратегически важных предприятий стояли патриоты. Так мы исключаем и потенциально опасное влияние извне на депутатов извне. Если недвижимость за рубежом есть, депутата надо лишать полномочий. Следить за этим в случае принятия поправок будут прокуратура, Федеральная служба охраны, возможно, ФСБ. Что касается запрета для членов семьи, речь идет о супруге и несовершеннолетних детях», — сказал Куринный.

Ранее главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин заявил, что инвестировать в коммерческую недвижимость в Европе сейчас могут лишь те из россиян, кто имеет иммиграционный статус в Европе или второе гражданство, а также те, у кого нет проблем с переводом средств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

