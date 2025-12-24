В Госдуме объяснили запрет для депутатов на владение недвижимостью за рубежом

Примерно у десяти депутатов Госдумы либо членов их семей есть в собственности недвижимость за рубежом, сказал НСН Алексей Куринный.

Запрет на владение зарубежной недвижимостью для депутатов поможет исключить влияние извне на парламентариев и назначить на руководящие должности истинных патриотов. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.

Ранее депутаты Госдумы во главе с Куринным предложили запретить госслужащим и их семьям владеть недвижимостью за рубежом. Об этом сообщило РИА Новости. Законопроектом также предлагается распространить запрет и на членов семей госслужащих. По словам Куринного, контролировать соблюдение запрета будут прокуратура, Федеральная служба охраны и ФСБ.

Дешевле €100 тысяч: Россияне скупают квартиры в Турции и Таиланде

«Таких депутатов было около десяти человек, когда мы попытались в предыдущий раз внести на рассмотрение эти поправки. На мой взгляд, это вполне нормальные требования, если мы хотим, чтобы во главе наших государственных органов и стратегически важных предприятий стояли патриоты. Так мы исключаем и потенциально опасное влияние извне на депутатов извне. Если недвижимость за рубежом есть, депутата надо лишать полномочий. Следить за этим в случае принятия поправок будут прокуратура, Федеральная служба охраны, возможно, ФСБ. Что касается запрета для членов семьи, речь идет о супруге и несовершеннолетних детях», — сказал Куринный.

Ранее главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин заявил, что инвестировать в коммерческую недвижимость в Европе сейчас могут лишь те из россиян, кто имеет иммиграционный статус в Европе или второе гражданство, а также те, у кого нет проблем с переводом средств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ЗаконопроектЗапретДепутатыНедвижимостьГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры