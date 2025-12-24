В Самарской области арестовали директора предприятия по делу о неуплате налогов

Суд в Самарской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору организации, занимающейся производством табачной продукции, по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму около 7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

По данным следствия, в отношении руководителя возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, легализацию денежных средств, полученных преступным путем, а также неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы. Ходатайство следствия об аресте подозреваемого было удовлетворено судом в рамках предварительного расследования, отмечает RT.

Следственные органы считают, что в период с 2021 по 2024 год директор компании подавал в налоговые органы декларации с заведомо недостоверными сведениями, не отражая объемы произведенной и реализованной продукции. В результате, по версии следствия, государству был причинен ущерб в размере около 7 миллиардов рублей.

Для легализации полученных средств подозреваемый приобрел недвижимость и иное имущество на сумму около 22 миллионов рублей, а также организовал изготовление фиктивных распоряжений о переводе денежных средств подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
