Bloomberg сообщил о рекордном укреплении рубля с 1990-х годов

С начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 45% и вошел в число самых доходных мировых активов, следует из расчетов Bloomberg. По данным агентства, российская валюта показала пятый результат по доходности, уступив лишь платине, серебру, палладию и золоту.

Аналитики связывают укрепление рубля прежде всего с резким снижением спроса на иностранную валюту внутри страны на фоне действующих санкций. Дополнительную поддержку курсу оказали продажи валюты и жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Высокая ключевая ставка повысила привлекательность рублевых инструментов для населения и инвесторов, отмечает агентство.

Рубль укрепляется на фоне роста продаж валюты и слабого импорта

Bloomberg также указывает, что за последние 12 месяцев темпы укрепления рубля стали максимальными как минимум с 1994 года. На этом фоне официальный курс доллара, установленный Банком России на 24 декабря, составил 78,58 рубля, евро — 92,81 рубля. На 25 декабря регулятор снизил курсы до 78,43 рубля за доллар и 92,47 рубля за евро.

Для Банка России сильный рубль является фактором сдерживания инфляции. В то же время эксперты Института экономики роста имени Столыпина, на которых ссылается Bloomberg, предупреждают о возможных рисках. По их оценке, переоценка национальной валюты может негативно сказаться на конкурентоспособности экономики и снизить инвестиционную привлекательность страны, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
