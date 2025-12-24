Bloomberg сообщил о рекордном укреплении рубля с 1990-х годов

С начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 45% и вошел в число самых доходных мировых активов, следует из расчетов Bloomberg. По данным агентства, российская валюта показала пятый результат по доходности, уступив лишь платине, серебру, палладию и золоту.

Аналитики связывают укрепление рубля прежде всего с резким снижением спроса на иностранную валюту внутри страны на фоне действующих санкций. Дополнительную поддержку курсу оказали продажи валюты и жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Высокая ключевая ставка повысила привлекательность рублевых инструментов для населения и инвесторов, отмечает агентство.