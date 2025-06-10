Персонажей из исторического сюжета картины воплотили Роман Маякин, Анна Богомолова и многие другие. К 8 июня работа над проектом кипела вовсю. Съемки проходили на площадке кинопарка «Дальневосточный город», созданной в 2024 году для фильма «Арсеньев». Среди трех кирпичных фасадов на площади, выложенной брусчаткой, проехали в красном ретро-автомобили актеры Маякин и Богомолова. В этот день снимали экспозиционные сцены картины, которые представят зрителю трех из четырех главных героев.

ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

Планы съемочной группы немного нарушил дождь, который обрушился на кинопарк сплошной стеной в районе 13:30. В итоге тайминг сдвинулся на полчаса, уже к 14:00 все вновь были готовы к съемке. Еще немного работы, и площадка затихает на время часового обеда. Все актеры мгновенно расходятся по своим трейлерам, а артистов массовых сцен приглашают пройти в автобус.

Хотя «Московская касса невест» не является историческим проектом в классическом понимании, часть фильма все же переносит зрителя в 1913 год. Для наибольшей достоверности костюмеры индивидуально подошли не только к костюмам главных героев, но и к одежде массовки. Наряды для них собирались из закромов киностудии Горького, Мосфильма и «Амедиа» .