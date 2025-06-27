Как выставка Васнецова побила вековой рекорд Русского музея
Русская школа живописи, основанная на классике, на традициях, будет жить всегда, заявил НСН народный художник России Андрей Ковальчук.
Народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук заявил НСН, что заинтересовать широкую публику способны десятки русских художников конца XIX - начала XX века.
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский ранее сообщил, что выставку «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» в корпусе Бенуа Русского музея посетили 392 650 человек. По его словам, выставка стала самой массовой за всю столетнюю историю корпуса Бенуа. Ковальчук отметил, что такие рекорды доказывают желание людей видеть настоящее искусство.
«Однозначно понятно, что люди хотят видеть настоящее искусство, которое проходит через годы, через века и остается искусством. Русская школа живописи, основанная на классике, на традициях, будет жить всегда. Посещаемость выставок это подтверждает. Десятки русских художников конца XIX - начала XX века способны заинтересовать публику: Репин, Суриков, Куинджи, Малевич, Шагал. Это время – явление самого высокого художественного уровня», - сказал собеседник НСН.
Он отметил одного современного российского художника, который добился популярности при жизни - Сергея Андрияку.
«Известность Васнецова, Репина или Сурикова возникла не за один год, а за сто лет. Это постепенно входит в понимание зрителей и ценителей искусства. Создать имидж молодого художника, который будет востребован зрителем, очень сложно. Я бы в этом контексте сказал об Андрияке. Он собирал большие залы, когда у нас, в Центральном доме художника, была его выставка, то стояли очереди. Это современный художник, который сумел лет за 30 набрать себе такую популярность. Он фактически сам был менеджером того, что делал. Все равно для художника это процесс постепенный, популярность завоевывается годами», - заключил эксперт.
Ранее Ковальчук заявил НСН, что художественное образование в России находится на очень высоком уровне, но начинающим творцам не хватает раскрутки, рекламы и поддержки от государства.
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