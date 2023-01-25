«Не хороним!»: В Гильдии киноведов допустили возрождение премии «Белый слон» в 2024 году

В этом году организаторы кинопремии отказались от вручения наград фильмам, так как в силу цензуры и ограничений критики не смогли посмотреть картины, отметил в эфире НСН Леонид Павлючик. 

Кинопремия «Белый слон» может возродиться в 2024 году, но это будет зависеть от кинопроцесса и от того, как будет складываться общественно-политическая обстановка в России, заявил член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Леонид Павлючик в разговоре с НСН.

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Накануне сообщалось, что кинопремию «Белый слон» в этом году решили отменить. Организаторы сообщили, что «трагические события прошлого года» заставили их отказаться от праздничной церемонии и в целом от вручения премии фильмам 2022 года. Они также указали на отсутствие площадок для профессионального общения и публичных обсуждений кинопроцесса. Леонид Павлючик отметил, что для зрителей и профессионального сообщества многие фильмы сегодня недоступны.

«Надеюсь, что через год премия возродится. Во всяком случае, мы ее пока не хороним. Это будет зависеть и от кинопроцесса, и от того, как будет складываться общественно-политическая обстановка в стране. Сейчас, действительно, многие фильмы недоступны для зрителей и профессионального сообщества, существуют цензурные ограничения. Часть картин критики просто не смогли посмотреть. Известно, что фильм "Просто человек", в котором снялась Чулпан Хаматова, не дошел до экрана, "Ампир V" в итоге тоже не вышел в прокат, а также ряд других фильмов. Как в этой ситуации критики могут принимать решение о том, какой фильм лучший или худший? Также не дошел до экранов фильм великого Сокурова "Сказка"», - сказал Павлючик.

Он отметил, что российская киноиндустрия сегодня работает на грани сильного перенапряга. По словам Павлючика, «разовый успех» фильма «Чебурашка» не сможет решить все проблемы кинопроката.

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«Минувший год показал, что без фильмов большого Голливуда, которые ушли с нашего киноэкрана, практически рухнул кинопрокат. Сборы упали на 60-70%. Многие кинотеатры закрылись, некоторые кинотеатры закрывались на несколько месяцев. Киноиндустрия работает на грани сильного перенапряга. При том, что фильмов снимается достаточно много, в прошлом году было снято 237 российских фильмов, они не смогли удовлетворить интерес зрителя. Из громких зрительских хитов было только "Сердце Пармы" и "Чебурашка". Но это разовый успех, потому что все остальные российские фильмы проваливаются в прокате. "Чебурашкой" все дыры не заткнешь. Для того, чтобы вернуть наш прокат к докризисным временам, такая "Чебурашка" должна выходить каждый месяц, а таких возможностей у российского кино нет. Времена для кинематографа впереди достаточно трудные», - резюмировал Павлючик.

«Белый слон» — российская кинопремия, до 25 февраля 2021 года вручавшаяся под эгидой Гильдии киноведов и кинокритиков России. Основана была в 1998 году президентом Гильдии Мироном Черненко. 2022 год для кинопремии юбилейный, 25-летие планировалось отметить в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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