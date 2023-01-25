«Не хороним!»: В Гильдии киноведов допустили возрождение премии «Белый слон» в 2024 году

Накануне сообщалось, что кинопремию «Белый слон» в этом году решили отменить. Организаторы сообщили, что «трагические события прошлого года» заставили их отказаться от праздничной церемонии и в целом от вручения премии фильмам 2022 года. Они также указали на отсутствие площадок для профессионального общения и публичных обсуждений кинопроцесса. Леонид Павлючик отметил, что для зрителей и профессионального сообщества многие фильмы сегодня недоступны.

«Надеюсь, что через год премия возродится. Во всяком случае, мы ее пока не хороним. Это будет зависеть и от кинопроцесса, и от того, как будет складываться общественно-политическая обстановка в стране. Сейчас, действительно, многие фильмы недоступны для зрителей и профессионального сообщества, существуют цензурные ограничения. Часть картин критики просто не смогли посмотреть. Известно, что фильм "Просто человек", в котором снялась Чулпан Хаматова, не дошел до экрана, "Ампир V" в итоге тоже не вышел в прокат, а также ряд других фильмов. Как в этой ситуации критики могут принимать решение о том, какой фильм лучший или худший? Также не дошел до экранов фильм великого Сокурова "Сказка"», - сказал Павлючик.

Он отметил, что российская киноиндустрия сегодня работает на грани сильного перенапряга. По словам Павлючика, «разовый успех» фильма «Чебурашка» не сможет решить все проблемы кинопроката.