«Не хороним!»: В Гильдии киноведов допустили возрождение премии «Белый слон» в 2024 году
В этом году организаторы кинопремии отказались от вручения наград фильмам, так как в силу цензуры и ограничений критики не смогли посмотреть картины, отметил в эфире НСН Леонид Павлючик.
Кинопремия «Белый слон» может возродиться в 2024 году, но это будет зависеть от кинопроцесса и от того, как будет складываться общественно-политическая обстановка в России, заявил член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Леонид Павлючик в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что кинопремию «Белый слон» в этом году решили отменить. Организаторы сообщили, что «трагические события прошлого года» заставили их отказаться от праздничной церемонии и в целом от вручения премии фильмам 2022 года. Они также указали на отсутствие площадок для профессионального общения и публичных обсуждений кинопроцесса. Леонид Павлючик отметил, что для зрителей и профессионального сообщества многие фильмы сегодня недоступны.
«Надеюсь, что через год премия возродится. Во всяком случае, мы ее пока не хороним. Это будет зависеть и от кинопроцесса, и от того, как будет складываться общественно-политическая обстановка в стране. Сейчас, действительно, многие фильмы недоступны для зрителей и профессионального сообщества, существуют цензурные ограничения. Часть картин критики просто не смогли посмотреть. Известно, что фильм "Просто человек", в котором снялась Чулпан Хаматова, не дошел до экрана, "Ампир V" в итоге тоже не вышел в прокат, а также ряд других фильмов. Как в этой ситуации критики могут принимать решение о том, какой фильм лучший или худший? Также не дошел до экранов фильм великого Сокурова "Сказка"», - сказал Павлючик.
Он отметил, что российская киноиндустрия сегодня работает на грани сильного перенапряга. По словам Павлючика, «разовый успех» фильма «Чебурашка» не сможет решить все проблемы кинопроката.
«Минувший год показал, что без фильмов большого Голливуда, которые ушли с нашего киноэкрана, практически рухнул кинопрокат. Сборы упали на 60-70%. Многие кинотеатры закрылись, некоторые кинотеатры закрывались на несколько месяцев. Киноиндустрия работает на грани сильного перенапряга. При том, что фильмов снимается достаточно много, в прошлом году было снято 237 российских фильмов, они не смогли удовлетворить интерес зрителя. Из громких зрительских хитов было только "Сердце Пармы" и "Чебурашка". Но это разовый успех, потому что все остальные российские фильмы проваливаются в прокате. "Чебурашкой" все дыры не заткнешь. Для того, чтобы вернуть наш прокат к докризисным временам, такая "Чебурашка" должна выходить каждый месяц, а таких возможностей у российского кино нет. Времена для кинематографа впереди достаточно трудные», - резюмировал Павлючик.
«Белый слон» — российская кинопремия, до 25 февраля 2021 года вручавшаяся под эгидой Гильдии киноведов и кинокритиков России. Основана была в 1998 году президентом Гильдии Мироном Черненко. 2022 год для кинопремии юбилейный, 25-летие планировалось отметить в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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