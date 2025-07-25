Можно легко заменить Зеленского: Протесты на Украине выгодны Западу
Протесты, которые проходят на Украине, выгодны западным странам, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
По его словам, теперь можно легко заменить президента Владимира Зеленского. За протестами стоит накопившееся «недовольство и боль людей, мобилизацией, репрессиями, развалом экономики, уничтожением украинской православной церкви, тысячами трагедий от рук ТЦК, СБУ и структур МВД», указал парламентарий.
По его мнению, у протестов есть шанс, пока интересы украинцев совпали с интересами покровителей Киева — устранение Зеленского.
Ранее стало известно, что протесты проходят под звуки воздушной сирены. Люди в Киеве зажгли фаеры возле офиса президента Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru