Можно легко заменить Зеленского: Протесты на Украине выгодны Западу

По его словам, теперь можно легко заменить президента Владимира Зеленского. За протестами стоит накопившееся «недовольство и боль людей, мобилизацией, репрессиями, развалом экономики, уничтожением украинской православной церкви, тысячами трагедий от рук ТЦК, СБУ и структур МВД», указал парламентарий.

По его мнению, у протестов есть шанс, пока интересы украинцев совпали с интересами покровителей Киева — устранение Зеленского.

Ранее стало известно, что протесты проходят под звуки воздушной сирены. Люди в Киеве зажгли фаеры возле офиса президента Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

