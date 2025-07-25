Потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 ранее попадал в авиапроисшествие

Пассажирский Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, с 2018 года стал участником четырех авиационных инцидентов, сообщают «Известия».

Названа предварительная причина крушения самолета Ан-24 в Амурской области

В декабре 2018 года самолет при рулении в аэропорту Бодайбо в Иркутской области левой консолью крыла задел мачту освещения. Разбившийся лайнер авиакомпании «Ангара» был выпущен в январе 1976 года. В эксплуатации самолет находился 49,5 года. В парк перевозчика самолет попал в июле 2021 года.

Все лица, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Амурской области самолёта Ан-24, погибли. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
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