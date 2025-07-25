Потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 ранее попадал в авиапроисшествие

В декабре 2018 года самолет при рулении в аэропорту Бодайбо в Иркутской области левой консолью крыла задел мачту освещения. Разбившийся лайнер авиакомпании «Ангара» был выпущен в январе 1976 года. В эксплуатации самолет находился 49,5 года. В парк перевозчика самолет попал в июле 2021 года.

Все лица, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Амурской области самолёта Ан-24, погибли. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

