Потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 ранее попадал в авиапроисшествие
Пассажирский Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, с 2018 года стал участником четырех авиационных инцидентов, сообщают «Известия».
В декабре 2018 года самолет при рулении в аэропорту Бодайбо в Иркутской области левой консолью крыла задел мачту освещения. Разбившийся лайнер авиакомпании «Ангара» был выпущен в январе 1976 года. В эксплуатации самолет находился 49,5 года. В парк перевозчика самолет попал в июле 2021 года.
Все лица, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Амурской области самолёта Ан-24, погибли. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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