Может появиться выплата родителям школьников перед учебным годом
25 июля 202504:34
Депутаты Госдумы разработали проект закона о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума родителю школьника перед началом учебного года, сообщает ТАСС
Законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Инициатива направлена на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу.
Ранее в России ввели новый ГОСТ на школьную форму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru