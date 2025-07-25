Может появиться выплата родителям школьников перед учебным годом

Депутаты Госдумы разработали проект закона о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума родителю школьника перед началом учебного года, сообщает ТАСС

В школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру

Законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Инициатива направлена на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу.

Ранее в России ввели новый ГОСТ на школьную форму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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