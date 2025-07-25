В Кремле заявили, что не ждали прорыва на третьем раунде переговоров с Украиной

Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Киевом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он поставил под сомнение возможность прорыва. Песков напомнил, что глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил, что существуют диаметрально противоположные подходы к проектам меморандумов, которыми был ранее совершен обмен.

Ранее Песков оценил возможность встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского до конца августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаРоссияДмитрий Песков

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