Пашинян выразил соболезнования из-за крушения Ан-24

Глава правительства Армении Никол Пашинян направил российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью пассажиров при крушении Ан-24 в Амурской области, следует из сообщения на сайте премьера.

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Он выразил слова поддержки семьям и близким погибших. «Пожалуйста, передайте мои искренние слова сочувствия и поддержки семьям, потерявшим близких в авиакатастрофе», — сказано в телеграмме.

Потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 ранее попадал в авиапроисшествие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Правительство Армении
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