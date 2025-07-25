Пашинян выразил соболезнования из-за крушения Ан-24
25 июля 202501:39
Глава правительства Армении Никол Пашинян направил российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью пассажиров при крушении Ан-24 в Амурской области, следует из сообщения на сайте премьера.
Он выразил слова поддержки семьям и близким погибших. «Пожалуйста, передайте мои искренние слова сочувствия и поддержки семьям, потерявшим близких в авиакатастрофе», — сказано в телеграмме.
Потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 ранее попадал в авиапроисшествие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru