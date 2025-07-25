«Почти-Майдан-2.0»: Протесты на Украине проходят под звуки воздушной сирены
«Почти-Майдан-2.0» продолжается на Украине, протесты проходят под звуки воздушной сирены, сообщает Telegram-канал Mash.
На появившихся кадрах видно, как протестующие против сокращения полномочий НАБУ в Киеве зажгли фаеры возле офиса президента Владимира Зеленского. На месте находится народный депутат Марьяна Безуглая, которая пришла с табличкой «В отставку Сырского» (главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский).
Началом большой игры назвал в комментарии НСН протесты на Украине в связи с законом об ограничении полномочий двух антикоррупционных ведомств бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru