Организаторы отказались от проведения кинопремии «Белый слон» в этом году
Кинопремию «Белый слон» в этом году решили отменить. Организаторы сообщили, что «трагические события прошлого года» заставили их отказаться от праздничной церемонии и в целом от вручения премии фильмам 2022 года.
«24 февраля разделило нашу жизнь на «до» и «после». Фильмы, снимавшиеся в относительно мирное время, к своему завершению в большинстве случаев оказались неактуальными. Некоторые картины, сделанные российскими режиссерами, сегодня невозможно увидеть в России», - пояснили организаторы.
Они также указали на отсутствие площадок для профессионального общения и публичных обсуждений кинопроцесса в связи с закрытием ряда изданий либо цензурой в оставшихся.
«Белый слон» — российская кинопремия, до 25 февраля 2021 года вручавшаяся под эгидой Гильдии киноведов и кинокритиков России. Основана она была в 1998 году президентом Гильдии Мироном Черненко. 2022 год для кинопремии юбилейный, 25-летие планировалось отметить в этом году.
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