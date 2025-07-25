Названы российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего
Вооруженные силы Украины чаще всего атакуют Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СК России Александра Бастрыкина.
По его словам, всего зафиксировано более 3,2 тысячи обстрелов, по которым заведены уголовные дела.
Отмечается, что в результате атак со стороны Киева погибли 779 человек, из них 23 ребенка. Еще 3459 человек ранены, среди них 202 ребенка.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская армия делает все возможное для создания на границе с Украиной буферных зон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru