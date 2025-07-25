Появилось видео удара по штабу ВСУ в момент совещания

По его словам, на момент удара в здании проходило совещание украинских офицеров и представителей полиции, которые прибыли из Николаева.

Отмечается, что согласно кадрам объективного контроля, ВСУ пытались эвакуироваться, однако их транспорт также был уничтожен.

Ранее на Украине подтвердили гибель военных после удара «Искандера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

