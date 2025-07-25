Появилось видео удара по штабу ВСУ в момент совещания
25 июля 202502:31
Войска России нанесли авиационный удар по штабу Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, на момент удара в здании проходило совещание украинских офицеров и представителей полиции, которые прибыли из Николаева.
Отмечается, что согласно кадрам объективного контроля, ВСУ пытались эвакуироваться, однако их транспорт также был уничтожен.
Ранее на Украине подтвердили гибель военных после удара «Искандера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru