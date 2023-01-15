Кинокартина «Чебурашка» собрала максимальную кассу за историю проката в России
Лента режиссера Дмитрия Дьяченко стала самой кассовой в истории отечественного проката. По сборам в России она обошла первую часть дилогии «Аватар» Джеймса Кэмерона (2009), пишут «Известия».
По данным ЕАИС, более 2/3 российских кинозрителей с 1 по 8 январяпокупали билеты именно на «Чебурашку». Благодаря этому семейная картина собрала рекордную кассу более 3,5 млрд рублей.
Триумф фильму обеспечили несколько факторов, считает обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев.
«Главного героя и зритель, и его дети знают лучше, чем Чука и Гека. «Богатырские» мультики уже поднадоели. Взрослые не всегда хотят смотреть анимацию, а это фильм. Кроме того, телевидение обеспечило картине мощную поддержку», - пояснил он.
Также Сычев обратил внимание на отсутствие конкурентов из Голливуда.
Ранее актриса Ольга Кузьмина, озвучившая и фактически сыгравшая Чебурашку, в эксклюзивном интервью НСН рассказала, что на съемках фильма ей приходилось играть главного героя буквально сидя на стуле и воображать все действия, которые происходили вокруг нее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 789 / сут.
Умерли
394 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 208 / сут.
- Кинокартина «Чебурашка» собрала максимальную кассу за историю проката в России
- В Белгородской области области ВСУ обстреляли Шебекино
- Увеличилось количество пострадавших военных при взрыве боеприпасов в ДК под Белгородом
- Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли из «Ленкома»
- Зеленский ввел санкции в отношении 198 человек
- В Думе заявили о проведении весеннего призыва по старым правилам
- «Ангарский маньяк» Михаил Попков сознался в новых убийствах
- СМИ: Минобороны Британии опровергло сообщение СМИ о поставках вертолетов Apache Киеву
- Стало известно число пострадавших военных при взрыве боеприпасов под Белгородом
- В авиакомпании заявили о гибели всех участников полета разбившегося в Непале самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru