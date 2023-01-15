Кинокартина «Чебурашка» собрала максимальную кассу за историю проката в России

По данным ЕАИС, более 2/3 российских кинозрителей с 1 по 8 январяпокупали билеты именно на «Чебурашку». Благодаря этому семейная картина собрала рекордную кассу более 3,5 млрд рублей.

Триумф фильму обеспечили несколько факторов, считает обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев.

«Главного героя и зритель, и его дети знают лучше, чем Чука и Гека. «Богатырские» мультики уже поднадоели. Взрослые не всегда хотят смотреть анимацию, а это фильм. Кроме того, телевидение обеспечило картине мощную поддержку», - пояснил он.

Также Сычев обратил внимание на отсутствие конкурентов из Голливуда.

Ранее актриса Ольга Кузьмина, озвучившая и фактически сыгравшая Чебурашку, в эксклюзивном интервью НСН рассказала, что на съемках фильма ей приходилось играть главного героя буквально сидя на стуле и воображать все действия, которые происходили вокруг нее.

