Starlink подтвердил сбой по всему миру

Там указали, что ведется работа над устранением причин неполадок. «Благодарим вас за терпение и сообщим, как только проблема будет решена», — следует из сообщения.

Количество обращений на сайте Downdetector превысило 50 тысяч. Данный ресурс отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, Канаде и Германии.

Starlink — глобальная, планетарная система искусственных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

