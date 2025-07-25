Starlink подтвердил сбой по всему миру
Компания миллиардера Илона Маска Starlink подтвердила в соцсети X глобальный сбой, который затронул работу спутников терминалов.
Там указали, что ведется работа над устранением причин неполадок. «Благодарим вас за терпение и сообщим, как только проблема будет решена», — следует из сообщения.
Количество обращений на сайте Downdetector превысило 50 тысяч. Данный ресурс отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, Канаде и Германии.
Starlink — глобальная, планетарная система искусственных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Starlink подтвердил сбой по всему миру
- Потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 ранее попадал в авиапроисшествие
- По всему миру перестала работать спутниковая система связи Starlink
- СМИ: На Украине разработали план свержения Зеленского
- На Украине проходят протесты против закона об антикоррупционных органах
- Суд арестовал троих полицейских по делу о взятках для Telegram-канала Baza
- Украинский дрон ранил женщину при атаке на село в Белгородской области
- Литва заявила о готовности принять больше войск США и НАТО
- США призвали Россию и Украину продолжить прямые переговоры
- Мишустин освободил Михаила Гусмана от поста первого замглавы ТАСС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru