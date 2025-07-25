США возьмут с Украины $150 млн за починку артиллерии
25 июля 202503:02
Американские власти возьмут с Украины за починку американских артиллерийских орудий 150 млн долларов, сообщает Госдеп.
Агентство оборонного сотрудничества Пентагона заявило о том, что внешнеполитическое ведомство США одобрило сделку по продаже запрошенных Киевом услуг по восстановлению, поддержке и капитальному ремонту гаубиц M109.
Ранее стало известно, что Вашингтон выделит 4 млн долларов на обучение украинских военных хирургов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru