Как Zivert, Крид и Билан стали самыми стильными артистами в России
Игорь Гуляев заявил НСН, что самым стильным артистом среди мужчин на эстраде считает Диму Билана, так как тот умеет быть «фирмачом».
У российских артистов нет планки стиля, к которой нужно тянуться, они все с первых дней «звезды» с десятью стилистами, поэтому и проигрывают в вопросах вкуса западным селебрити. Однако несколько стильных звезд в России все же есть. Об этом НСН рассказал российский дизайнер Игорь Гуляев.
Певица Zivert (Юлия Зиверт) и репер Егор Крид признаны самыми стильными российскими исполнителями по мнению жителей страны, следует из исследования стриминга «Кион Музыки» и сервиса CDEK.Shopping. В опросе приняли участие более тысячи респондентов. Так, Zivert набрала 51% голосов. Гуляев не удивился тому, что Zivert одержала победу в рейтинге.
«Юля реально очень стильная. Она одна из самых ярких по образам на сцене, поэтому даже не удивляюсь. У нее все трендово. К Егору хорошо отношусь, не могу сказать, что он самый стильный, но то, что старается – да, молодец. То, что долгие годы старается притягивать к себе внимание – да. Для меня стильным мужчиной на сцене, наверное, является Дима Билан. У него есть свое умение быть фирмачом, и мне это нравится. Мне очень нравились в свое время ребята в Blackstar. Помню, когда Тимати появился: его репертуар соответствовал его образу и подаче. Мне нравится, как выглядит Алсу. Она выглядит звездой, и это огромная работа над собой», - поделился он.
В свою очередь международный эксперт по стилю Александр Белов в беседе с НСН заметил, что большую роль в образе Zivert играют прически.
«Возможно, людей цепляет какая-то экстравагантность, артистичность, необычность. Zivert вообще меняет прически, парики необычные, поэтому это запоминается», - отметил он.
Примечательно, что 71% респондентов признались, что наиболее стильными они считают все же иностранных селебрити, а не отечественных. Гуляев объяснил, почему не дотягивают наши артисты.
«Сегодня многие заигрались в артистов. У нас нет на российской эстраде планки, к которой надо стремиться. Все сразу становятся звездами. Когда с первого дня появления на сцене все сразу с визажистами, стилистами, охраной, играются в эту мишуру…Почему мы смотрим на иностранцев и нам кажется, что это более фирменно? Потому что там долгое время была культура «выхода в свет» и на красные дорожки, хотя сегодня и на красных дорожках там бывают ляпы. Мне бы хотелось, чтобы каждый из наших артистов нашел свой образ и носил то, что соответствует его репертуару. Так что работать надо с правильными стилистами, а не с придуманными, как сегодня многие», - подытожил он.
Ранее российский стилист Владислав Лисовец в разговоре с ТАСС предположил, что включение образа фигуриста Петра Гуменника в список самых ярких на Олимпиаде‑2026 по версии итальянского Vogue свидетельствует о благожелательном отношении Италии к России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
