У российских артистов нет планки стиля, к которой нужно тянуться, они все с первых дней «звезды» с десятью стилистами, поэтому и проигрывают в вопросах вкуса западным селебрити. Однако несколько стильных звезд в России все же есть. Об этом НСН рассказал российский дизайнер Игорь Гуляев.

Певица Zivert (Юлия Зиверт) и репер Егор Крид признаны самыми стильными российскими исполнителями по мнению жителей страны, следует из исследования стриминга «Кион Музыки» и сервиса CDEK.Shopping. В опросе приняли участие более тысячи респондентов. Так, Zivert набрала 51% голосов. Гуляев не удивился тому, что Zivert одержала победу в рейтинге.

«Юля реально очень стильная. Она одна из самых ярких по образам на сцене, поэтому даже не удивляюсь. У нее все трендово. К Егору хорошо отношусь, не могу сказать, что он самый стильный, но то, что старается – да, молодец. То, что долгие годы старается притягивать к себе внимание – да. Для меня стильным мужчиной на сцене, наверное, является Дима Билан. У него есть свое умение быть фирмачом, и мне это нравится. Мне очень нравились в свое время ребята в Blackstar. Помню, когда Тимати появился: его репертуар соответствовал его образу и подаче. Мне нравится, как выглядит Алсу. Она выглядит звездой, и это огромная работа над собой», - поделился он.