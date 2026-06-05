Среди лучших фильмов 2026 года — «Уволить Жору» и «Королек моей любви» Марюса Вайсберга, «Волчок» Константина Смирнова, а также лента о спецоперации «Малыш» Андрея Симонова. Об этом НСН заявил кинокритик Александр Шпагин.

Российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели 49,5 млн человек, кассовые сборы составили 23,7 млрд рублей, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, в первом полугодии уже есть четыре фильма-миллиардника — «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Шпагин перечислил фильмы, которые отметил для себя в 2026 году.

«В этом году мне пока понравились только восемь фильмов. Это очень мало. Допустим, в июне 2025 года у меня было отмечено где-то 15 картин. Тем более, что один фильм не совсем наш, это фильм Кирилла Серебренникова “Исчезновение Йозефа Менгеле”. Очень хорошо работает Марюс Вайсберг, в прошлом году он снял потрясающий триллер “Вниз”. Это высший пилотаж в драматургии. В этом году у Вайсберга мне понравились “Уволить Жору” с Михаилом Галустяном и “Королек моей любви” — пародия на индийское кино. Кроме того, отмечу прекрасную коммерческую картину “Волчок” Константина Смирнова», — сказал Шпагин.