«Талантливое искажение!»: Актер Галибин пожалел о просмотре «Мастера и Маргариты»

По его словам, люди, не знакомые с произведением Булгакова, не понимали, что происходит на экране.

«Я разговаривал с людьми, которые не читали роман. Они не поняли ничего из того, что им показали: двойная жизнь, писательство, наблюдение Мастера с балкона за собой же. Там масса вещей, которые не стыкуются между собой, которых просто не может быть. Я предпочитаю снять с полки книжку и перечитать», - заключил артист.

Ранее актер Александр Адабашьян, сыгравший Берлиоза в «Мастере и Маргарите» 2005 года рассказал «Радиоточке НСН», что читал много сценариев очередных попыток переноса «Мастера и Маргариты» на пленку, однако большая часть из них была лишена какого-либо смысла.

