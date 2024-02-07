«Талантливое искажение!»: Актер Галибин пожалел о просмотре «Мастера и Маргариты»

Сыгравший Мастера в «Мастере и Маргарите» 2005 года Александр Галибин заявил НСН, что новая экранизация произведения Булгакова – «калька американского блокбастера на тему романа».

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Александр Галибин, сыгравший роль Мастера в легендарном мини-сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года Владимира Бортко, рассказал НСН, что новая экранизация связана с романом Михаила Булгакова только персонажами, а остальное - полет фантазии режиссера картины Михаила Локшина.

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Ранее Бортко заявил, что новый фильм по «Мастеру и Маргарите» сняли исключительно с целью заработка на очередной экранизации произведений Булгакова. Он также признался, что не планирует смотреть эту киноленту, пишет News.ru. Галибин же посмотрел новую картину, но остался к ней холоден. По его словам, режиссер исказил саму суть романа.

«Да, я посмотрел новый фильм. У меня не было таких сильных эмоций, о которых многие пишут в отзывах, потому что эта кинолента - не экранизация. Этот фильм связан с романом Булгакова только персонажами из «Мастера и Маргариты», остальное – видение режиссера. Там есть вещи, которых просто не может быть никогда в экранизации Булгакова. Например, Мастер никогда не может встретиться с Воландом, потому что это невозможно изначально, это два антагониста. В романе изначально другие цели и задачи. Это версия режиссера, в которой, если честно, я не разобрался, я не понимаю, почему режиссер интерпретировал все именно так, почему он дописал диалоги, придумал сцены, которых нет в романе, почему поменял линии, которые менять невозможно, так как это искажает суть произведения. Я этого не понимаю!» - сказал собеседник НСН.
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Он отметил, что фильм сам по себе сделан талантливо, однако все равно является калькой оригинала.

«Фильм я посмотрел от начала до конца, остался абсолютно холоден, даже пожалел, что сходил на него. Ничего нового оттуда я не вынес. Это такая калька американского блокбастера на тему произведения «Мастер и Маргарита». Но я не отрицаю, что это сделано талантливо, внутри этой структуры, которая предложена режиссером, есть интересные персонажи, замечательный Воланд, прекрасные эпизоды, прекрасный Женя Князев. Есть персонажи, которые попадают в поле булгаковской мысли и титанического булгаковского видения романа, но для меня все это – искажение», - сказал Галибин.
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По его словам, люди, не знакомые с произведением Булгакова, не понимали, что происходит на экране.

«Я разговаривал с людьми, которые не читали роман. Они не поняли ничего из того, что им показали: двойная жизнь, писательство, наблюдение Мастера с балкона за собой же. Там масса вещей, которые не стыкуются между собой, которых просто не может быть. Я предпочитаю снять с полки книжку и перечитать», - заключил артист.

Ранее актер Александр Адабашьян, сыгравший Берлиоза в «Мастере и Маргарите» 2005 года рассказал «Радиоточке НСН», что читал много сценариев очередных попыток переноса «Мастера и Маргариты» на пленку, однако большая часть из них была лишена какого-либо смысла.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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