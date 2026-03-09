СМИ: Трамп изучает варианты сдерживания роста цен на нефть

Президент США Дональд Трамп планирует рассмотреть возможные меры по сдерживанию роста мировых цен на нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, американские чиновники обсуждают с партнерами по «Большой семерке» несколько вариантов действий. Среди них — возможность совместного высвобождения сырой нефти из стратегических резервов.