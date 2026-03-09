СМИ: Трамп изучает варианты сдерживания роста цен на нефть
Президент США Дональд Трамп планирует рассмотреть возможные меры по сдерживанию роста мировых цен на нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, американские чиновники обсуждают с партнерами по «Большой семерке» несколько вариантов действий. Среди них — возможность совместного высвобождения сырой нефти из стратегических резервов.
С конца февраля котировки обновляют локальные максимумы после обострения ситуации на Ближнем Востоке. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран запустил волну ракетных ударов и атак беспилотников по американским базам в странах Персидского залива. Боевые действия распространились на ключевые нефтедобывающие районы региона, а суда, участвующие в перевозках нефти и сжиженного природного газа, оказались под угрозой атак.
На фоне эскалации движение через Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, практически остановилось, что усилило опасения участников рынка по поводу возможных перебоев с поставками, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Следствие завершило дело против трех бывших топ-менеджеров «Роснано»
- ЦАХАЛ сообщил об ударе по центру КСИР, связанному с запусками дронов
- Глава МИД Китая назвал конфликт на Ближнем Востоке войной
- Застрявшая в Катаре туристка из Челябинска рассказала о возвращении домой
- СМИ: Трамп изучает варианты сдерживания роста цен на нефть
- В парламент Венгрии внесли закон о временном удержании валюты украинцев
- Путин заявил о готовности России возобновить поставки топлива в Европу
- Путин предупредил о риске остановки добычи нефти на Ближнем Востоке
- Франция потребовала срочного заседания Совбеза ООН из-за операции Израиля
- Путин назвал рост цен на энергоресурсы из-за Ближнего Востока временным