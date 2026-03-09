СМИ: Трамп изучает варианты сдерживания роста цен на нефть

Президент США Дональд Трамп планирует рассмотреть возможные меры по сдерживанию роста мировых цен на нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, американские чиновники обсуждают с партнерами по «Большой семерке» несколько вариантов действий. Среди них — возможность совместного высвобождения сырой нефти из стратегических резервов.

Путин назвал рост цен на энергоресурсы из-за Ближнего Востока временным

С конца февраля котировки обновляют локальные максимумы после обострения ситуации на Ближнем Востоке. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран запустил волну ракетных ударов и атак беспилотников по американским базам в странах Персидского залива. Боевые действия распространились на ключевые нефтедобывающие районы региона, а суда, участвующие в перевозках нефти и сжиженного природного газа, оказались под угрозой атак.

На фоне эскалации движение через Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, практически остановилось, что усилило опасения участников рынка по поводу возможных перебоев с поставками, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Цены На НефтьДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры