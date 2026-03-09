Глава МИД Китая назвал конфликт на Ближнем Востоке войной
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться и не приносит выгоды ни одной из сторон. Об этом он сказал в телефонном разговоре с главой МИД Кувейта Джаррахом Джабером.
По словам китайского дипломата, Пекин последовательно выступает за урегулирование международных споров политическими и дипломатическими средствами. Ван И подчеркнул, что происходящее в регионе является войной, которая не должна была начаться и не отвечает интересам ни одной из сторон.
Он также заявил, что США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана без санкции Совбеза ООН в тот момент, когда между Вашингтоном и Тегераном продолжались переговоры. По его словам, такие действия являются нарушением международного права.
Глава МИД КНР подчеркнул необходимость уважения суверенитета, безопасности и территориальной целостности государств Персидского залива. Он также отметил, что первоочередной задачей является скорейшее прекращение огня и завершение войны, передает «Радиоточка НСН».
